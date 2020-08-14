برشلونة يعلن عن إصابة أومتيتي بفيروس كورونا









أعلن نادي برشلونة الإسباني منذ دقائق، عم إصابة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، بفيروس كورونا ، قبل أقل من نصف ساعة من مواجهة الفريق أمام بايرن ميونيخ في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وعبر موقعه الرسمي أعلن النادي الإسباني، أن المدافع الفرنسي قد أثبتت الفحوصات إيجابية العينة الخاصه به دون أن يعاني من اي أعراض .





واجري الفريق الكتالوني مسحه خاصه علي لتعبئة مساء أمس ، علي لاعبة الغير متواجدين في بعثة الفريق ، المتواجدة في لشبونة، لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني الليلة في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا .



