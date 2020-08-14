يوفنتوس مستعد للتخلي عن نجمه في الميركاتو الصيفي





ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي على إستعداد للتخلي عن نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن تلك الأنباء تم تداولها في وقت كان النجم الأرجنتيني على إعتاب تجديد عقده مع السيدة العجوز علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2022.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس على إستعداد للتخلي عن خدمات ديبالا لكن بشرط الحصول على عرض مغري.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن كلا من توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين كانا يرغبان في التعاقد مع النجم الأرجنتيني في الصيف الماضي كما ارتبط ديبالا مؤخراً بالإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني.