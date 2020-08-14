برشلونة يقترب من خطف خليفة هافيرتز
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:01 م
محمود صبري
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع أحد مواهب البوندسليغا والذي من المنظر أن يكون خليفة للنجم الألماني الشاب كاي هافيرتز مهاجم فريق باير ليفركوزن .
وفقاً لموقع " دون بالون " فإن العملاق الكتالوني يستهدف التوقيع مع لازار ساماردزيتش لاعب هيرتا برلين الألماني من أجل تدعيم صفوف الفريق مستقبلًا .
واشار الموقع أن إدارة البلوغرانا تطمح إلى التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 18 عام، وإعارته إلى نادية الحالي هيرتا برلين لمدة موسم لاكتساب الخبرة .
ويجيد ساماردزيتش اللعب في مركز صانع الألعاب ، كما أنه من المتوقع أن يسر علي خطي كاي هافرتيز ومسعود أوزيل ، وتبلغ قيمة التسويقية 2 مليون يورو .