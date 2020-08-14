برشلونة يقترب من خطف خليفة هافيرتز

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري


كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع أحد مواهب البوندسليغا والذي من المنظر أن يكون خليفة للنجم الألماني الشاب كاي هافيرتز مهاجم فريق باير ليفركوزن .


وفقاً لموقع " دون بالون " فإن العملاق الكتالوني يستهدف التوقيع مع لازار ساماردزيتش لاعب هيرتا برلين الألماني من أجل تدعيم صفوف الفريق مستقبلًا .

واشار الموقع أن إدارة البلوغرانا تطمح إلى التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 18 عام، وإعارته إلى نادية الحالي هيرتا برلين لمدة موسم لاكتساب الخبرة .


ويجيد ساماردزيتش اللعب في مركز صانع الألعاب ، كما أنه من المتوقع أن يسر علي خطي كاي هافرتيز ومسعود أوزيل ، وتبلغ قيمة التسويقية 2 مليون يورو .

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