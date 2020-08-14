غدا.. إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2020

يعقد للمجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري، غدا السبت الموافق 15 أغسطس، لتحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 و ذلك لطلاب الثانوية شعبة العلمي "علوم ورياضة" والشعبة الأدبية.





كما يناقش اجتماع المجلس، أعداد الطلاب التي سيتم قبولها في الكليات وإعلان موعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق التي من المقرر انطلاقها في 22 أغسطس عقب انتهاء اختبارات القدرات.



