فليك يستقر على تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة برشلونة

يحتضن ملعب "دا لوز" بمدينة لشبونة البرتغالية، مباراة قمة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع فريقي بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني.





ويسعى بايرن ميونيخ، بقيادة مديره الفني هانز ديتير فليك، للفوز بالمباراة، والتقدم خطوة كبيرة نحو الفوز بالبطولة وتحقيق لقب الثلاثية، بعد أن فاز الفريق ببطولتي الدوري والكأس.





وحشد فليك أسحلته لمواجهة برشلونة، إلا أنه سيفتقد لجهود مدافعه الفرنسي الدولي بينيامين بافارد بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يبدأ فليك بالأسماء التالية.





حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش – جيروم بواتينج – دافيد ألابا – ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا – ليون جرويتسكا – توماس مولر – سيرجي جنابري – كينجسلي كومان.

خط الهجوم: روبيرت ليفاندوفيسكي.





تقام المباراة مساء اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.



