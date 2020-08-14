كارتيرون يحسم مصير شيكابالا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:03 م
شيكابالا
شيكابالا
غدير أحمد
حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، موقفه النهائي من استمرار نجم الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اللاعب مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله.

وأوضحت المصادر، أن كارتيرون متمسك ببقاء اللاعب، ويرى بأنه يقدم الإضافة للفريق داخل وخارج الملعب.

وأكدت عدة تقارير، تلقي اللاعب عرضاً من الدوري الأمريكي عبر أحد الوكلاء، للإنضمام لأحد الأندية خلال الموسم القادم في صفقة انتقال حر.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق استعداداته للمواجهة المقبلة ضد فريق مصر المقاصة، في إطار لقاءات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وسوف تقام المباراة مساء السبت المقبل 15 أغسطس، في تمام التاسعة مساءاً على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

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