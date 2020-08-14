تصادم بين سفينتين حربيتين يونانية وتركية بالبحر المتوسط

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر

كشفت تصريحات صحفية لمصدر دفاعي، اليوم الجمعة، عن حدوث تصادم خفيف بين حربية يونانية تركية وآخرى يونانية خلال مواجهة في شرق البحر المتوسط، واصفًا ما جرى بأنه "حادث".

 

ووقع الحادث بينما كانت سفينة المسح التركية "أوروتش رئيس" تتحرك بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية، قرب عدد من الفرقاطات اليونانية. ويوم الأربعاء، اقتربت إحدى هذه الفرقاطات، وهي الفرقاطة "ليمنوس"، من سفينة المسح عندما تقاطعت مع مسار إحدى سفن الحراسة البحرية التركية "كمال رئيس"، حسبما جاء " رويترز".

 

وقال المصدر الدفاعي إن الفرقاطة اليونانية قامت بمناورة لتجنب الاصطدام المباشر، وأثناء ذلك لامس قوس مقدمتها مؤخرة الفرقاطة التركية.

 

وأضاف المصدر "لقد كان حادثا"، وأن "ليمنوس" لم يلحق بها أضرار. وشاركت في وقت لاحق في مناورة عسكرية مشتركة مع فرنسا قبالة جزيرة كريت صباح الخميس، بينما لم يصدر تعليق على الحادث من وزارة الدفاع التركية.

 

وتصاعدت التوترات هذا الأسبوع بعدما أرسلت تركيا سفينة مسح إلى المنطقة تحت حراسة سفن حربية، لرسم خارطة بتفاصيل منطقة بحرية للتنقيب المحتمل عن النفط والغاز، وهي منطقة تدعي كل من تركيا واليونان خضوعها لولايتها.

 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس إن أي هجوم على سفينة تركية للتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها سيستتبع "ثمنا باهظا" وأشار إلى أن تركيا تصرفت بالفعل بناء على هذا التحذير.


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