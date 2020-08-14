خالد يوسف ينعى الراحلة شويكار عبر "تويتر"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
أعرب المخرج خالد يوسف، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث قام "يوسف" بنشر مجموعة من الصورة التي يظهر معها وعلق عليها قائلًا:" سيدتي الجميلة #شويكار.رحلت من كانت لي طاقة للفرح ونبعا للحنان ومصدرا للسعادة..في صباي وانا اشاهدها في اعمالها لم اكن اتوقع ان تكون لي فيما بعد واحدة صديقة واخت وام..كنت استعين بها علي تصاريف القدر وضرباته فأري فيها حنان امي وحكمة أبي وسند ودعاء أخواتي وداعا يا أرق الناس".

في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

وكشف الفنان إيهاب فهمي لـ "الفجر الفني" عن موعد تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير ويكون غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.
خالد يوسف ينعى الراحلة شويكار عبر "تويتر"
خالد يوسف ينعى الراحلة شويكار عبر "تويتر"

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وفاة شويكار خالد يوسف الفنانة شويكار الفن

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