حسن الرداد عن شويكار.. "كانت من أوئل الفنانين الذين أثنوا عليا في بدايتي"

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أعرب الفنان حسن الرداد، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث قام "الرداد" بنشر صورة لها وعلق عليها قائلًا:" البقاء والدوام لله فى الرائعة والفنانة الكبيرة #شويكار، كانت من اوائل الفنانين الذى اثنوا عليا فى بدايتى الفنية، ارجو الدعاء لها بالرحمة. ".



في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".



وكشف الفنان إيهاب فهمي لـ "الفجر الفني" عن موعد تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير ويكون غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

