النمسا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقييم العلاقات مع تركيا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر

أكد ألكسندر شالنبرج، وزير الخارجية النمساوي، خلال مؤتمر صحفي في فيينا اليوم الجمعة، عن قلقه بشأن الوضع في شرق البحر المتوسط بسبب الأطماع التركية

 

وقال شالنبرج في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في فيينا اليوم الجمعة: يجب أن أقول إن النمسا قلقة للغاية بشأن الوضع الخطير والمثير للقلق الذي نعتقد أنه قد يتصاعد"، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

 

وأضاف: "الإجراءات التي تتخذها دول معينة في شرق البحر المتوسط ​​يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع تركيا".

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