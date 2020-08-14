ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب









دائمًا ما نري السيطرة شبه الكامله من الأرجنتيني ليونيل ميسي علي الإدارة الفنية لفريق برشلونة الإسباني، سواء أراء المدربين أو حتي التعاقد مع لاعبين جدد .





وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني قد رفض تعاقد برشلونة مع صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل تدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل .





وفقاً لصحيفة " دون بالون " فإن ميسي قد رفض تعاقد برشلونة مع دانيلو بيريرا لاعب فريق بورتو البرتغالي، والذي دخل النادي الإسباني في مفاوضات مع إدارة نادية، الا أن الصفقة قد توقفت بناء علي رغبه النجم الأرجنتيني.





ويري ميسي أن بيريرا لا يناسب برشلونة، كما يفضل توفير الأموال والاعتماد علي الشباب، بعد التألق اللافت للنظر من أنسو فاتي.



