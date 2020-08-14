ليلى علوي عن الراحلة شويكار.. "ممثلة عظيمة وأم وحبيبة كل بيت في مصر"

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أعربت الفنانة ليلي علوي، عن حزنها الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث قامت "علوي" بنشر صورة لها وعلقت عليها قائلًا:" البقاء لله في سيدتي الجميلة، ماكانش سهل تتولد ممثلة عظيمة تاريخها ميتنسيش على المسرح،، أداء وإحترافية لكل أشكال الدراما.. دم خفيف وروح حلوة من غير سطحية وابتذال. ماكانش سهل بس حصل واتولدت شويكار وبقت نجمة وممثلة عظيمة وأم وحبيبة كل بيت ف مصر".



في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".



وكشف الفنان إيهاب فهمي لـ "الفجر الفني" عن موعد تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير ويكون غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

