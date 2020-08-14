بعد ساعة من انتشار خبر وفاتها.. شويكار تريند "تويتر"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:00 م
شويكار
شويكار
مصطفى فكيه
تصدر اسم الفنانة الكبيرة شويكار، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر وفاتها منذ قليل..

في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

وكشف الفنان إيهاب فهمي لـ "الفجر الفني" عن موعد تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير ويكون غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.
بعد ساعة من انتشار خبر وفاتها.. شويكار تريند "تويتر"
بعد ساعة من انتشار خبر وفاتها.. شويكار تريند "تويتر"

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