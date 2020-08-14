شيريهان عن شويكار.. عزائي الى عموم الفن المصري

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:19 م
شويكار
شويكار
مصطفى فكيه
أعربت الفنانة شيريهان، عن حزنها الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".

حيث قامت "شيريهان" بنشر صورة لها وعلقت عليها قائلةً:" عزائي إلى إبنتها منة الله وزوجها الغالي محمود عطالله وأحفادها، عزائي إلى المسرح والسينما والتليفزيون، عزائي إلى عموم الفن المصري وجميع القائمين عليه، عزائي لنفسي في الجميلة الصادقة المبدعةK ربي يصبرنا جميعًا ".

في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".
شيريهان عن شويكار.. عزائي الى عموم الفن المصري
شيريهان عن شويكار.. عزائي الى عموم الفن المصري

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة شويكار شيريهان الفنانة شويكار الفن اخبار الفن

أخبار تهمك

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الوداد المغربي يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الأهلي

منذ 43 دقيقة

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مايسترو الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. وفاة الفنانة القديرة شويكار

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلق على عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد إجراء ماراثون الشيوخ.. مصطفى ثابت يقترح عقد الانتخابات إليكترونيا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ يوم

ورطة مالية كبيرة تضرب ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ 37 دقيقة

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

درة تنعي الفنانة شويكار عبر "إنستجرام"

صبري فواز لـ شويكار: "ربنا يسعدك فى آخرتك زى ما أسعدتينا في حياتنا"

الفنان نبيل الحلفاوي ينعي الراحلة شويكار عبر "تويتر"

أحمد فهمي ينعي وفاة الفنانة شويكار

سأفتقدك كثيراً.. رامي رضوان ينعي وفاة الراحلة شويكار

شاهد.. أخر مكالمة للفنانة شويكار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

01:38 م

الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز

04:00 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

03:49 م

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان