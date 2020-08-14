شيريهان عن شويكار.. عزائي الى عموم الفن المصري

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أعربت الفنانة شيريهان، عن حزنها الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".



حيث قامت "شيريهان" بنشر صورة لها وعلقت عليها قائلةً:" عزائي إلى إبنتها منة الله وزوجها الغالي محمود عطالله وأحفادها، عزائي إلى المسرح والسينما والتليفزيون، عزائي إلى عموم الفن المصري وجميع القائمين عليه، عزائي لنفسي في الجميلة الصادقة المبدعةK ربي يصبرنا جميعًا ".



في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

