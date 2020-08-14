لطيفة تنعى رحيل الفنانة شويكار

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علقت الفنانة الكبيرة لطيفة، على وفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".



حيث قامت "لطيفة" بنشر صورة لها وعلقت عليها قائلةً:" رحم الله الفنانة العظيمة الراقية شويكار".



في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

