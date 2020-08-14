شاهد.. أخر مكالمة للفنانة شويكار









اخر مكالمة للجميلة الراحلة #شويكار هتوحشينا يا احلى كومديانة شقية في تاريخ السينما 😞

البقاء لله pic.twitter.com/3tADsBAuDQ — Edward (@EdwardFouad) August 14, 2020

أعرب الفنان ادوارد، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، حيث قام بنشر أخر مدالخه هاتفيه لها قبل وفاتها مع برنامجه، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".وعلق ادوارد على الفيديو قائلًا: "اخر مكالمة للجميلة الراحلة #شويكار هتوحشينا يا احلى كومديانة شقية في تاريخ السينما".في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".