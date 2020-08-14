شاهد.. أخر مكالمة للفنانة شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
أعرب الفنان ادوارد، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، حيث قام بنشر أخر مدالخه هاتفيه لها قبل وفاتها مع برنامجه، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".


وعلق ادوارد على الفيديو قائلًا: "اخر مكالمة للجميلة الراحلة #شويكار هتوحشينا يا احلى كومديانة شقية في تاريخ السينما".


في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة شويكار شويكار الفنانة شويكار ادوارد

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلق على عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مايسترو الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل .. وفاة الفنانة القديرة شويكار

منذ ساعة

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد إجراء ماراثون الشيوخ.. مصطفى ثابت يقترح عقد الانتخابات إليكترونيا (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ يوم

ورطة مالية كبيرة تضرب ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الوداد المغربي يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الأهلي

منذ 35 دقيقة

فايلر يصدم نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف تودع الراحل طلعت زكريا بهذه الكلمات

ابنة طلعت زكريا تستعيد ذكريات طفولتها مع والدها

نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة ماجدة الصباحي

عاجل.. وفاة الفنان محمود مسعود

وداعا قطة الوسط الفني الجميلة.. نهال عنبر ترثي الراحلة شويكار

درة تنعي الفنانة شويكار عبر "إنستجرام"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

01:38 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

03:49 م

مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس

03:29 م

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان