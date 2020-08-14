محمد موسى: بنك قناة السويس شهد نقلة كبيرة من الخسارة للربحية خلال الفترة الماضية (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن بنك قناة السويس، بقيادة حسين الرفاعي، شهد نقلة كبيرة من الخسارة للربحية، لافتا إلى أن هناك شغل عالي يتم على أرض الواقع لتشجيع المستثمرين المصريين وعنوانه هو أن القطاع المصرفي شايل البلد بشكل ممتاز".





وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن شركة "سيتي ايدج العقارية" أعلنت عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك قناة السويس، دعما لتوجه الدولة لتوفير تسهيلات على المواطنين في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك لتقديم المزيد من الخطط في مجال التمويل العقاري.





وأضاف موسى، أن ذلك جاء في إطار دعم منظومة الإسكان والقطاع العقاري في مصر وتوفير أفضل فرص للتمويل العقاري لعملائها، حيث شهد توقيع البروتوكول المصرفي حسين الرفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وأشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، ومحمد المكاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، وحسن نصر المدير المالي لشركة "سيتي ايدج"، وإيمان البدراوي، مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك قناة السويس، وأسامة العايدي، مدير عام أول ورئيس القطاع التجاري ببنك قناة السويس والهيثم القبرصلي، مدير عام أول ورئيس قطاع ائتمان الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس.





وأوضح موسى أن حسين الرفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، فخور بالتعاون مع شركة "سيتي ايدج العقارية"، لأنها من المطورين العقاريين ذوي الخبرة والرؤية المميزة في السوق المصرية، وهو ما يتوافق مع رؤية البنك الاستراتيجية لتفعيل دوره في مجال التمويل العقاري وفقا لخطة البنك المركزي.





ولفت موسى إلى أن البنك يسعى إلى تقديم خطط سداد وتسهيلات لعملاء "سيتي ايدج" لتمكينهم من الحصول على منتج عقاري مميز بأيسر الطرق."



