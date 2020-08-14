محمد موسى: المصريون أعطوا العالم دروسًا في الوطنية (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:08 م
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي محمد موسى، إن المصريين أعطوا جميع دول العالم دروسا في الوطنية على مدار يومين أثناء تصويتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، ضاربين أروع أمثلة الوفاء والانتماء للوطن والوقوف بجانبه عند الشدائد لمواجهة قوى الشر.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "المصريين لبوا النداء ونزلوا شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان، بالرغم من وجود فيروس كورونا الذي مازال مستمر حتى الآن.

تابع، "فشلت محاولة الشياطين الإرهابين الإخوان واتباعهم لتعطيل إجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي، قد إيه إحنا شعب عظيم".


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الوطنية الإعلامي محمد موسى إنتخابات الشيوخ

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