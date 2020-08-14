المكسيك وألمانيا والصين.. 3 لقاحات ضد كورونا في الطريق

ما زال العالم منشغلا بالرغبة في الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أملا في الخلاص من هذا الوباء الذي سيطر على دول العالم خلال الأشهر الأخيرة بعد أن استطاع عبور الحدود الصينية.





وبعد أن أعلنت روسيا عن تسجيلها أول لقاح ضد فيروس كورونا، بدأت عدد من الدول عن إعلان إمكانية وصولها إلى لقاحات ضد الوباء في القريب العاجل على رأس تلك الدول المكسيك وألمانيا والصين.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الدول التي ستقدم لقاحات خلال الفترة المقبلة:





- وزير الصحة الألماني ينس شبان، توقع توصل بلاده إلى لقاح لمرض كوفيد-19 خلال الشهور المقبلة، أو بداية العام المقبل، وهو بذلك سار على نهج معهد روبرت كوخ، الذي توقع وجود لقاح في الخريف، وامتنع شبان عن تحديد شهر بعينه يتوفر فيه اللقاح.





- الحكومة المكسيكية، أعلنت إنتاج لقاحٍ محتملٍ لفيروس كورونا، طورته جامعة أكسفورد في المكسيك إذا نجحت التجارب المتقدمة عليه، وحصل على موافقة رقابية، وستكون تكلفة الجرعة حوالي 4 دولارات (63.72 جنيه مصري)، ستغطي الحكومة المكسيكية تكلفته للشعب المكسيسكي، ويمكن للدول الأخرى طلبه من الشركة، وتغطي الشركة إنتاجًا أوليًا بـ150 مليون جرعة، وهو أول لقاح في طور التجارب السريرية في المكسيك.





- ويبدو أن هناك لقاح صيني سيظهر للعالم قريبا، حيث بدأت إندونيسيا، اختبار لقاح صيني ضد فيروس كورونا المستجد طوره مختبر "سينوفاك بيوتيك" على 1600 متطوع، واللقاح، الذي أطلق عليه اسم "كورونافاك"، هو أحد اللقاحات القليلة التي بلغت المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية قبل الموافقة عليه، وسبق أن اختبر هذا اللقاح على 9 آلاف متطوع في البرازيل، وهي ثاني أكثر الدول تضررًا في العالم من فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة.



