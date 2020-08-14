تفاصيل الكشف على 20 ألف مواطن في مبادرة رئيس النهورية للأمراض المزمنه

صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالكشف وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة وصرف علاج 20 الف مواطن بكافة منشآت تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الدقهلية، حيث تم استصدار 2000 قرار جديد للعلاج على نفقة الدولة.





جاء ذلك في اطار جهود وزارة الصحة في متابعة وعلاج مرضى الامراض المزمنة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.





واوضح وكيل صحة الدقهلية ان تكلفة العلاج والفحوصات بلغت أكثر من 30 مليون جنيهًا.





والجدير بالذكر ان المبادرة ما زالت مستمرة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة في 50 نقطه طبية على مستوى المحافظة من كشف ومتابعة وعمل الاشعة والتحاليل للامراض المزمنه ( ضغط - سكر ) سواء بالمستشفيات الحكومية ومراكز طب الاسرة ومراكز التحاليل والاشعة الخاصة المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة، وذلك جميعها على نفقة الدولة.





وعلي صعيد اخر صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحة بمحافظة الدقهليه برصد 3 حالات مرضية من المشرفين والعاملين في لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية في اليوم الثاني.





تلقت غرفة عمليات صحة الدقهلية اخطارا من لجنه مدرسه الجميعي يفيد باصابة امين شرطه من البحيره، بمغص كلوي، تم تحويله الي مستشفي المطريه، وعمل اللازم للحالة.

وشهدت لجنة بسنديلة - بلقاس، موظف بمحكمة بلقاس، مصابًا بالسكر وضغط منخفض، وتم التحويل للمستشفى لإجراء وظائف كلى والفحوصات اللازمة.









وشهدت اللجنة ٢٧٢ طلخا اصابة أحد الموظفين باللجنه، تم استقباله بالمستشفي وتم مناظرته وتم تسجيله حاله اشتباه ونظرا لاستقرار حالته ولا يوجد من الأعراض سوى ارتفاع درجه حرارة ٣٧.٨ وتم عمل عزل منزلي له.













يشار إلى أن الانتخابات تشهد إقبال المشاركين في التصويت على انتخابات الشيوخ 2020، على مستوى كافة لجان الاقتراع.





وحرص كبار السن، بمحافظة الدقهلية على الإنتفال والمشاركة بإدلاء أصواتهم.





توافد من لهم حق التصويت، في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع على مستوى محافظة الدقهلية.









وحرص جميع المتوافدين علي الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات وترك المسافات.





ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ24 لجنه عامة، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 783 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 1031لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 مليون و338 الف و495 ناخبا على مستوى المحافظة لهم حق التصويت.









وشدد محافظ الدقهلية، على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة،لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.



