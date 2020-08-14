موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:01 م
برشلونة وبايرن
برشلونة وبايرن
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي برشلونة الإسباني أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.


وتأهل برشلونة إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره نابولي الإيطالي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، مجموع لقائي الذهاب والعودة، في دور الستة عشر من المسابقة.


بينما تأهل بايرن ميونيخ على حساب نظيره تشيلسي الإنجليزي، بعد الفوز بسبعة أهداف مقابل هدف مجموع لقائي الذهاب والعودة.


ومن المقرر أن يواجه بايرن ميونيخ نظيره برشلونة في الدور ربع النهائي، في اللقاء الذي سيلعب من مباراة واحدة فقط في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال، بالنظام الجديد للمسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا.


وتقام المباراة على ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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