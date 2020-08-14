عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:38 م
كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حصول ناديه على كافة حقوقه في قضيته ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق والذي انتقل إلى النادي الأهلي في يناير الماضي.


أحمد مرتضى غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الحمد لله الزمالك يحصل على حقه في قضيه اللاعب محمود كهربا".


وحصل النادي الأبيض على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة.

يذكر أن سيواجه النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، نظيره فريق الإنتاج الحربي مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ19 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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