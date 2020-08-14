ضبط عامل لاستيلائه على عدادات كهرباء وبيعها لآخرين بالجيزة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:10 م
المتهم
المتهم
إيمان عبد العاطى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على عدادات كهرباء وبيعها لآخرين خارج الشبكة الأساسية دون إصدار فواتير استهلاك لها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء "قسم مباحث كهرباء الجيزة وجنوب القاهرة" قيام (كهربائى - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور "له معلومات جنائية")، بتركيب عدادات كهربائية خاصة بشركة الكهرباء للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وتقديم إيصالات مختومة منسوب صدورها للشركة وممهورة بخاتم أحد المهندسين بقسم الإشتراكات بشركة الكهرباء - خلافًا الحقيقة- مزورة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأضاف بإستغلاله معرفته بإسم أحد موظفى الشركة، وتزوير دفتر إيصالات ممهورًا بإسمه وخاص بالشركة، مدونًا أسماء الأشخاص الذين تم بيع وتركيب تلك العدادات إليهم، وأضاف بسرقته عدد (9) عدادات من ثلاث أشخاص وبيعها لآخرين مقابل مبالغ مالية وتوصيل تلك العدادات خارج الشبكة الأساسية للشركة ودون إصدار فواتير تحصيل لها "تم ضبط تلك العدادات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4368 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1189) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(247) مخالفة السير بدون تراخيص.
(8) دراجات نارية مخالفة.
(55) مخالفة موقف عشوائى.
(40) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وفي سياق آخر، أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، الطريق الدائري إثر اشتعال سيارة على الطريق.

وتلقت الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين مما أدى إلي اشتعال السيارة أعلي الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلي المنيب، وتم غلق الطريق الرئيسي.

وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويل الحركة المرورية علي الطريق الداعم وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية.. وسنوافيكم بباقي التفاصيل.

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