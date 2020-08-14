مقطوعة الضمان الاجتماعي.. تعرف على كيفية الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة 1441 عبر نظام نور

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:01 م
نظام نور
نظام نور

مقطوعة الضمان الاجتماعي.. تعرف على كيفية الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة 1441 عبر نظام نور

مقطوعة الضمان الاجتماعي | رابط الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة 1441 عبر نظام نور، ولازال كافة المسلمين يبحثون الآن على محرك البحث الشهير "جوجل" عن طريق الاستعلام عن موعد صرف مطوعة الضمان الاجتماعي ونتائح الأهلية 1441 عبر نظام نور، خاصةً وأنه لأبد أن يقوم المواطن بزيارة الرابط للحصول على الرقم الذي يجب أن يحتفظ به المستفيد من الضمان الإجتماعي، في مكان أمن لكي حيث في حالة فقدانه لايمكن الاسترداد مرة أخرى.

مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441
حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على العمل على دعم محدودى ومنخفضي ومعدومى الدخل، من خلال مجموعة من برامج المساعدات المالية، وكان على رأسها مقطوعة الضمان الاجتماعي، التي دأبت المملكة على تقديمها لأصحاب الدخول المنخفضة، بحيث يساعد وبشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة العربية السعودية، بسبب أنتشار مرض كوفيد 19 والمعروف عالميًا بفيروس كورونا القاتل.

خطوات الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1441 على نظام نور
1- الدخول على الرابط المخصص للاستعلام من خلال اللينك التالي (اضغط هنا).

2- كتابة أسم المستخدم.

3- كتابة كلمة السر.

4- كتابة رمز التحقق من كلمة السر.

5- كتابة رقم الطلب الذي حصلت علية في الخانة الأولي للبيانات المطلوبة.

6- يوجد صورة في الاسفل تحتوي علي رقم يجب كتابة هذا الرقم لتتمكن من التحقق البشري.

7- النقر علي زر الاستعلام الموجود في الاسفل.

8- يتم توجيهك إلي صفحة اخري بها كافة البيانات.

مقطوعة الضمان الاجتماعي.. تعرف على كيفية الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة 1441 عبر نظام نور

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