رسميا.. أرسنال يعلن تعاقده مع ويليان لمدة ٣ مواسم

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
علي نبوي

 

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده رسميا مع البرازيلي ويليان لمدة ٣ مواسم قادمًا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع تشيلسي.

 

ونشر النادي اللندني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت خبر التعاقد مع البرازيلي ويليان لمدة ٣ مواسم حيث يبدأ من الموسم المقبل ٢٠٢٠-٢٠٢١ ويرتدي اللاعب القميص رقم ١٢ مع المدفعجية.

 

ولعب ويليان ٣٣٩ مباراة بقميص تشيلسي نجح خلالهم في تسجيل ٦٣ هدف وصنع ٥٦ أخرين كما توج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وبطولة الدوري الأوروبي.

 

وقال ويليان عقب انضمامه لأرسنال بشكل رسمي :"عندما تحدثت مع أرتيتا كانت محادثه جيده ومنحني الثقة للقدوم لآرسنال، قال لي الكثير من الاشياء الجيده ولهذا السبب وقعت وجئت لآرسنال".

 

أما أرتيتا المدير الفني للفريق فقال :"اعتقد انه لاعب بامكانه صنع الفارق، كنا نراقبه على مدار الاشهر الماضية وكان لدينا نية واضحة لتعزيز مركز الوسط المتقدم والجناح، يمكنه اللعب في ثلاث او اربع مراكز مختلفه ولديه خبره كبيره جدًا، لايزال لديه طموح للمساهمة معنا واعادة النادي للمكان الذي ينتمي له".

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