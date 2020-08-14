لتقديم الشكاوي مجانا.. ننشر رقم حساب المواطن المجاني خدمة العملاء 1441 لتقديم الاعتراضات





تصدر رقم حساب المواطن المجاني محركات البحث الشهيرة "جوجل" للمملكة العربية السعودية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2020، بعدما تم تزايد معدلات البحث عليه من قبل المواطنين والأرامل، خاصةً وأنه من المُقرر أن يتم صرف الدفعة الـ33 من شهر أغسطس الفترة المقبلة، ولذلك يرغب بعض المواطنين الأن في تقديم بعض الشكاوي والاعتراضات، حيث عن طريق رقم حساب المواطن المجاني، الذي اتاحتها المملكة في الأونة الأخيرة.





رقم حساب المواطن المجاني 2020

ويحرص موقعنا "الفجر" على تقديم رقم حساب المواطن المجاني الخاص بالمملكة العربية السعودية؛ لتقديم الشكاوي والإعتراضات بعد إعلان فتح الباب أمام المواطنين السعوديين على قيمة الاستحقاقات ضمن الدفعة الـ33 التي تم صرفها وإيداعها منذ أيام قليلة، حيث يتم التواصل مع برنامج حساب المواطن من خلال عدداً من القنوات الرسمية المتاحة لديه والمُعلن عنها من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





حساب المواطن المجاني خدمة العملاء 2020

ونظرًا لتزايد معدلات البحث من قبل المواطنين السعوديين، الان على محركات جوجل الشهيرة، بحثًا على رقم حساب المواطن المجاني، فأنه يمكن استخدام الرقم 19912 للقيام بالعديد من المهام الخاصة بالمواطنين، ويأتي ذلك أعتبارًا من يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس، حيث يستقبل دعمحساب المواطن كافة الاتصالات والشكاوي واعتراضات المواطنين بداية من الساعة الثامنة صباحًا، حتى الساعة العاشرة مساءًا، وذلك بشأن إعلان الأهلية للدفعات الجديدة لحساب المواطن والذي من المُقرر أن يتم عن الدفعة الـ33 خلال الأيام المقبلة.





طريقة التواصل مع حساب المواطن 2020 المجاني للحصول على الدعم

1- يقوم المواطن بالاتصال برقم 19912.





2- يمكن استقبال كافة الشكاوي من يوم الاحد حتى يوم الخميس.





3- تعمل خدمة العملاء لحساب المواطن على مدار الـ24 ساعة بداية من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً.



