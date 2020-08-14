مدير "القاهرة للدراسات الاقتصادية": مصر تجاوزت أزمة كورونا بسبب تطبيق الإصلاحات (فيديو)

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إن كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أكدت أن مصر على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات الاقتصادية كانت حجر الأساس الذي استطاعت مصر البناء عليه وتجاوز أزمة كورونا.





وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، من خلال خاصية "سكايب"، أن مصر كانت ستكون من أوائل الدول على مستوى الأسواق الناشئة بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي خلال 2020 وسيصل إلى 3.8%.





وتابع، أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي ستحقق معدلات نمو إيجابية، في ظل تحقيق دول كثيرة على مستوى العالم، معدلات نمو إما سلبية أو معدلات إيجابية لن تتجاوز نصف بالمائة بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.





وأشار، إلى أن الدولة المصرية تعاملت بمرونة كبيرة مع أزمة كورونا، إذ جرى دعم المشروعات، فمثلًا زادت الاستثمارات الحكومية بنسبة 35% من 210 مليار جنيه العام الماضي، لتكون 281 مليار جنيه، لزيادة حجم الاستثمارات المحلية حفاظا على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في تقليل معدلات البطالة وزيادة الحركة في المصانع.





وقال "السيد" إنه من المتوقع أن تحقق مصر معدل نمو قدره 3.8% في 2019-2020، وهو ما أكدته مؤسسات الاقتصاد العالمي، موضحا أن هذا الامر يمكن استغلاله في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية التي قلت حركتها على مستوى العالم نتيجة لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.





وتابع: "الاقتصاد المصري قادر على جذب استثمارات جديدة في ظل تحقيق الدول من حولنا معدلات نمو اقتصادي أقل منا، ومنذ 3 أسابيع أعلنت شركات إيطالية أنها ستضخ استثمارات تمويلية بمصر تتجاوز 6 مليارات دولار".





وأكد، أن ربحية المشروعات في الدولة المصرية ستكون أكبر من مثيلاتها في أي دولة أخرى، مشددًا على أن الاستثمارات تهدف إلى فتح مشروعات جديدة وزيادة الإنتاج.