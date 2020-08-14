الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي: شعرت بفخر بعد مكالمة الطيب وسجدت شكرا لله (فيديو)

قالت أماني عاطف الحاصلة على المركز الأول بالثانوية الأزهرية في الشعبة الأدبية، إن الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر اتصل بها بالأمس وأخبرها أنها الأولى بنسبة 99.21%، لافتةً إلى أنها شعرت بفخر وسعادة وسجدت شكرًا لله.





وأضافت "عاطف"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنها كانت تنوي الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لكن الناس نصحوها أثناء تكريمها بالأمس، بأن تلتحق بكلية اللغة العربية، لافتةً إلى أنها تحلم بأنه تكون معيدة في الكلية.





وتابعت: "راجعت 20 مادة في 20 يومًا، وما نفعنا في أزمة كورونا أننا أصبحنا أول دفعة أزهرية تمتحن 20 مادة في 20 يومًا، أي كل يوم خضنا فيه اختبار واحد فقط، بعكس ما هو معتاد عليه في الأزهر، إذ يخوض الطلاب أكثر من اختبار في اليوم الواحد، وتمكنت من مراجعة المواد، بواقع مادة يوميًا، وكنت أراجع المادة بحد أدنى 4 مرات".





وأردفت، أن والدتها كانت تدعو لها بأن تكون الأولى على الجمهورية، مشيرةً إلى أنها لم تكن أخطأت أي خطأ في امتحاناتها حتى جاء دور امتحان اللغة الإنجليزية، مضيفةً: "لما خلصت امتحان الإنجليزي روحت البيت وقلت لوالدتي الـ100% راحت، وكنت ناوية عليها".





وكشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020، بدء من يوم الأحد 16 أغسطس، ولمدة شهر تتنتهى فى 15 سبتمبر، وذلك بنفس ضوابط العام الماضى، حيث يستطيع الطالب التقدم بتظلمه فى 198 مركز وإدارة على مستوى الجمهورية.





وكان قد أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي والأدبي) والعلوم الإسلامية للعام الدراسي 20192020.





وأعلن وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفى أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72.99% بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64.84%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، الناجح 77122، الدور الثانى 32969، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.





وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.





وهنأ وكيل الأزهر أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية على ما بذلوه من جهد ليصلوا إلى هذا المستوى من التفوق، مبينًا أن هذه المرحلة هي بداية الطريق وليست نهايته وأن المرحلة المقبلة في حياتهم العلمية تتطلب جهدًا مضاعفًا لاستمرار تميزهم وتفوقهم، مقدمًا الشكر إلى أولياء أمور الطلاب الأوائل وغير الأوائل على ما بذلوه من جهد ورعاية تجاه أبنائهم، متمنيًا للجميع التوفيق في المرحلة الجامعية.



