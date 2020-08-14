إعلامية: سمير الإسكندراني أسقط 6 شبكات تجسس إسرائيلية ولقب بالثعلب (فيديو

نعت الإعلامية هند النعساني الفنان القدير سمير الإسكندراني الذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.





وتابعت خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن سمير الإسكندراني أسقط 6 شبكات تجسس إسرائيلية ولقب بالثعلب.





وأضافت هند النعساني أنه مع انتقال أسرة سمير الإسكندراني من الغورية إلى شارع عبد العزيز كانت محطة فارقة في حياة الفنان الكبير الملقب بالثعلب بعدما بدأ مرحلة في العمل كونه عمل مع المخابرات المصرية بعد محاولة أحد الإسرائيليين تجنيديه أثناء دراسته فى إيطاليا، وساهم فى إسقاط 6 شبكات تجسس إسرائيلية في مصر.





وكشفت أن الرئيس والزعيم الراحل جمال عبد الناصر قام بمكافئته على نجاحه في هذه العملية، وأطلقوا عليه لقب الثعلب في جهازي المخابرات المصري والإسرائيلي بعدما تسبب نجاحه في استقالة مدير المخابرات الإسرائيلية.





وقالت هند النعساني إن تشييع جثمان الفنان القدير سمير الاسكندراني سيكون بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.





وشيع جثمان الفنان الراحل سمير الإسكندراني الجمعة ظهرا بمقابر الأسرة بالمقطم حيث يجري دفن الجثمان.





وتوفي الفنان الكبير سمير الإسكندراني قبل قليل عن 82 عاما في مستشفى النزهة الجديد إثر مضاعفات صحية نتيجة معاناته من الفشل الكلوي وإجراءه جراحتين.





نعى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة ببالغ الحزن والآسي الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز الـ 82 عاما.





وذكرفي بيان رسمي:





تتقدم النقابة بأحر التعازي لأسرته ولجموع المصريين، داعية الله أن يتغمده بوافر الرحمة والمغفرة، وأن يكون ما قدمه لمصر من إرث فني عظيم، ودعمه للمبادئ والقيم طوال السنوات الماضية، شفيعا له في جنات النعيم.





وقال هاني شاكر إن الفنان القدير سمير الإسكندراني، أحد الرموز الفنية التي قدمت تراثًا فنيًا حفظته الأجيال، وبطولة وطنية خلدتها سجلات المخابرات المصرية، وقدم طوال مشواره الفنى عشرات الأغانى المميزة، مثل «مين اللى قال» و«ابن مصر»، و«فى حب مصر».





يذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني، ولد في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.