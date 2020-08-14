الزمالك يصرف النظر عن التعاقد مع عبدالعاطي لضم هذا اللاعب









يرغب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ضم نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ويحاول كارتيرون إقناع مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إلى سرعة حسم صفقة دونجا، وفي المقابل، صرف النظر عن التعاقد مع محمد عبدالعاطى لاعب وسط فريق وادي دجلة.





جاءت رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، في ضم دونجا، حيث أنه يرى أنه يجيد أداء المهام الدفاعية والهجومية فى وسط الملعب.





وأبدى كارتيرون عدم اقتناعه بلاعب دجلة محمد عبدالعاطي، حيث وضع بعض الملاحظات السلبية على طريقة اللاعب فى أداء الدور الدفاعي بمنطقة الوسط.



