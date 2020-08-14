ضياء السيد: لابد من تدخل "عدلي القيعي" في ملف التعاقدات
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:47 ص
محمد جمال
قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق ونجم الأهلي إنه لابد من تدخل عدلي القيعي في ملف التعاقدات بالأهلي الفترة القادمة نظراً لخبرته الكبيرة في هذا المجال .
وأشار ضياء في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق ، أن الأندية الكبيرة لا تتعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة الإ في أضيق الحدود ، مضيفاً إلى أن رحيل رمضان سيكون له تأثير قوي على الأهلي خاصة في بطولة أفريقيا .
وتابع ، أخشى على الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا الأيام القادمة ، ورحيل عبدالله كان له تأثير كبير على القلعة الحمراء وبالمثل غياب رمضان سيترك فراغ كبير وتأثير قوي.