ضياء السيد: لابد من تدخل "عدلي القيعي" في ملف التعاقدات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:47 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق ونجم الأهلي إنه لابد من تدخل عدلي القيعي في ملف التعاقدات بالأهلي الفترة القادمة نظراً لخبرته الكبيرة في هذا المجال .

وأشار ضياء في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق ، أن الأندية الكبيرة لا تتعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة الإ في أضيق الحدود ، مضيفاً إلى أن رحيل رمضان سيكون له تأثير قوي على الأهلي خاصة في بطولة أفريقيا .

وتابع ، أخشى على الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا الأيام القادمة ، ورحيل عبدالله كان له تأثير كبير على القلعة الحمراء وبالمثل غياب رمضان سيترك فراغ كبير وتأثير قوي.

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