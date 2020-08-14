ضياء السيد: لابد من تدخل "عدلي القيعي" في ملف التعاقدات









قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق ونجم الأهلي إنه لابد من تدخل عدلي القيعي في ملف التعاقدات بالأهلي الفترة القادمة نظراً لخبرته الكبيرة في هذا المجال .





وأشار ضياء في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق ، أن الأندية الكبيرة لا تتعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة الإ في أضيق الحدود ، مضيفاً إلى أن رحيل رمضان سيكون له تأثير قوي على الأهلي خاصة في بطولة أفريقيا .



