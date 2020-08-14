بهذه الطريقة.. محمد محسن ينعي سمير الإسكندراني









وعلق على الفيديو قائلًا :"وداعاً سمير الإسكندراني" .



يذكر أن الفنان الكبير سمير الإسكندراني توفي مساء أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.



وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".



نعى الفنان محمد محسن الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذى وافته المنية امس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.ونشر محمد فيديو للراحل سمير الإسكندراني وهو يغني عبر خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"