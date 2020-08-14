الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة على هذه المناطق

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 14 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على جنوب سيناء وخليج السويس يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وتتوقع الهيئة أن تزيد معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة لتصل إلى 85%، محذرة من خروج المواطنين وقت الظهيرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة؛ على مختلف أنحاء الجمهورية فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 33 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 27 والعظمى 37
درجات الحرارة في نخل الصغرى 21 والعظمى 35 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 28 والعظمى 37 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 27 والعظمى 36 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 31
درجات الحرارة في الطور الصغرى 27 والعظمى 35 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 37
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 36
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 26 والعظمى 37
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 40
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 41 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 28 والعظمى 41 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 40
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 36
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 36 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 34
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 34

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليومالفجر طقس اليوم درجة الحرارة درجات الحرارة الطقس الحرارة فى القاهرة الارصاد

أخبار تهمك

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ حوالي 10 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

"التسجيل في جيبه".. مصطفى الفقي: مبارك حذرني من أشرف مروان (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يوجه رسالة نارية الى الأهلي بشأن الاستاد

منذ حوالي 5 ساعات

كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

العظمى تصل لـ43.. الأرصاد تعلن طقس اليوم وتحذر من الرياح المثيرة للأتربة

الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة تصل لـ42

رطب على القاهرة حار في الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

العظمى تصل لـ42.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الأربعاء

طقس اليوم.. أمطار ورياح واضطراب في الملاحة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:44 ص

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

عاجل.. رد مفاجئ من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

01:17 ص

يوفنتوس يعرض رونالدو على برشلونة

01:59 ص

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

12:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان