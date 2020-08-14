إنجي خطاب توجه رسالة تعنيف لـ"الحِشريين": "اللي يطلق يطلق.. ربنا ياخدكم يا بعده!"





توجهت الفنانة إنجي خطاب برسالة شديدة اللهجة للفضوليين و"الحِشريين" ممن يتدخلون في أمور غيرهم وحياتهم الشخصية وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وعلقت قائلة: "يا جماعه ما اللي يطلق يطلق واللي يجوز يجوز واللي يحب ما يحب واللي ميجوزش ميجوزش واللي تلبس عريان تلبس واللي تلبس حجاب تلبس واللي تقلع الحجاب تقلعه واللي يتنيل يهبب اي حاجه في حياته ايا كانت مدام تخصه لوحده يتهبب".





وأضافت: "السؤال هنا انتم مالكم ما تخليكم في حالكم وسيبو الناس في حالها .. حضرتك مش من بقيت أهله ولا بتصرف عليه ولا هتدخل القبر تتحاسب مكانه قرفوتنا هري ع الناس انتم مبتتعبوش إلهي اللي يجيب سيره الناس ربنا يخلي سيرته علي كل لسان زي ما عمل في غيره كما تدين تدان يا شيخ الهي ربنا ياخدكم يا بعده".





وتابعت: دع الملك للمالك ...الا يكبكم فى جهنم على وجوهكم الا حصائد السنتكم !! يعني هتتكفو في جهنم علي وشكم من هريكم علي اعراض الناس وهتولعو أن شاء الله.





وكان رواد السوشيال ميديا قد تناقلوا أخبارا عن انفصال المطرب محمد رشاد والإعلامية مي حلمي منذ أمس الأمر الذي أزعج مي حلمي وظهرت في مقطع فيديو وترد على كل من تطاول عليها.



