ترامب: موافقة إسرائيل على تجميد ضم أراض في الضفة الغربية تنازل كبير

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:02 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن موافقة إسرائيل على تجميد ضم أراض في الضفة الغربية يعتبر تنازل كبير.

ولفت "ترامب"، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إلى أن اتفاق الإمارات وإسرائيل خطوة على طريق تحقيق مستقبل أفضل للجميع، مشيرا إلى أن هذا يوم تاريخي في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح: أعتقد أن الفلسطينيين سيعودون إلى السلام.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاقية توصلت إليها كل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وصفها بالتاريخية، لتطبيع العلاقات بينهم تحت رعاية إمريكية.

ونشر الرئيس الأمريكي على حسابة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "حدث ضخم اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأوضح "ترامب" في بيان له أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "معًا".

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