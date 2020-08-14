أوباميكانو رجل مواجهة لايبزيج وأتلتيكو مدريد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:11 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
ضرب نادي لايبزيج الألماني موعد مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن أقصي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بطريقة دراماتيكية .


وحققت الثيران الحمراء الفوز علي ألروخيبلانكوس بهدفين مقابل هدف نظيف ، حيث أفتتح لايبزيج النتيجه في الدقيقة 50 عن طريق داني أولمو ، وعادل أتلتيكو مدريد النتيجه من ركله جزاء، في الدقيقة 71 عن طريق البرتغالي جواو فيليكس ، فيما أعطي تايلر ادامس بطاقة العبور للفريق الألماني في الوقت القاتل في المباراة .

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة " شامبيونز ليج " عبر تويتر عن تتويج المدافع الفرنسي الشاب دايوت أوباميكانو صخرة لايبزيج الألماني بجائزة رجل المباراة ضد أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.


وقدم المدافع صاحب الـ 21 أداء قوي جدا ساهم من خلاله في حمايه شباكه من خطورة المهاجم الإسباني دييغو كوستا ومن ثم ألفارو موراتا ، اضافه الي ذلك أنه لم يسمح للاعبي ألروخيبلانكوس باللعب بأريحية طوال اللقاء .

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