وزير الثقافة تنعي الفنان الكبير سمير الإسكندراني.. وتؤكد: مصر فقدت أحد أبطالها وفنانيها المميزين





نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان الكبير سمير الاسكندرانى الذى غيبه الموت مساء اليوم الخميس 13 اغسطس عن عمر ناهز 82 عام بعد صراع مع المرض.





وقالت إن مصر فقدت أحد أبطالها الذين تفخر بهم وتبقى انجازاتهم علاماتً مضيئة فى السجلات الوطنية مشيرة الى بصمته المتفردة والمميزة فى عالم الغناء واعماله التى ستبقى خالدة فى تاريخ الابداع ، ودعت الله ان يتغمد الفيد برحمته وتوجهت بالعزاء لاسرته ومحبيه.



