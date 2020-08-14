تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن رحيل رمضان صبحي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


اقترب رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والذي انتهت إعارته من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي من الإنضمام لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق ونجم الأهلي إنه لم يتفاجأ من رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي عقب نهاية إعارته وإقترابه من الإنضمام لبيراميدز .

وأضاف ضياء في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق , أن طريقة تفاوض مسؤولي النادي الأهلي مع النادي الإنجليزي كانت عقيمة بسبب البطئ الشديد في المفاوضات ، مُشيراً إلى أن الأهلي أخطأ خطأ كبير بعدم تفعيل بند الشراء في عقد إعارة اللاعب منذ البداية .
 
وتابع أن النادي الأهلي كان عبارة عن "ڤاترينة" لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي خلال مدة تواجده بالقلعة الحمراء الفترة الماضية  .

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