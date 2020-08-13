نجم لايبزيج يُعادل رقم هالاند في دوري الأبطال









حقق نادي لايبزيج الألماني مفاجأة كبيرة بأقصاء فريق أتلتيكو مدريد الإسباني من دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلب عليه بهدفين مقابل هدف وحيد .





وسجل هدفي الثيران الحمراء كلا من داني أولمو في الدقيقه 50 ، وتايلر ادامس في الدقيقة 88 ليتأهل النادي لاول مره في تاريخه الي الدور نصف النهائي من البطولة .





وحقق أولمو رقم مميز في البطولة ، بعد أن عادل النجم السابق لفريق دينامو زغرب الكرواتي، رقم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني في البطولة .





حيث أصبح أولمو ثاني لاعب يسجل لفريقين بنفس الموسم لدوري الأبطال مع لايبزيج ومن قبلها دينامو زغرب، بعد نجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.



