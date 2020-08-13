نجم لايبزيج يُعادل رقم هالاند في دوري الأبطال

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
محمود صبري


حقق نادي لايبزيج الألماني مفاجأة كبيرة بأقصاء فريق أتلتيكو مدريد الإسباني من دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن تغلب عليه بهدفين مقابل هدف وحيد .

وسجل هدفي الثيران الحمراء كلا من داني أولمو في الدقيقه 50 ، وتايلر ادامس في الدقيقة 88 ليتأهل النادي لاول مره في تاريخه الي الدور نصف النهائي من البطولة .

وحقق أولمو رقم مميز في البطولة ، بعد أن عادل النجم السابق لفريق دينامو زغرب الكرواتي، رقم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني في البطولة .

حيث أصبح أولمو ثاني لاعب يسجل لفريقين بنفس الموسم لدوري الأبطال مع لايبزيج ومن قبلها دينامو زغرب، بعد نجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.

يذكر أن هالاند قد سجل ثمانية أهداف بقميص ريد بول سالزبورج النمساوي ، قبل أن يسجل هدفين في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي ، بعد أن سمح الاتحاد الأوروبي للاعبين المنتقلين في منتصف الموسم، فرصة المشاركة في النصف الثاني من البطولة مع أنديتهم الجديدة للمرة الأولى هذا الموسم .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لايبزيج دور الربع النهائي أتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن عروض الأهلي والزمالك لضم رمضان صبحي (مستندات)

منذ ساعة و 27 دقيقة

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد الهداف

منذ ساعتين و 29 دقيقة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

منذ ساعتين و 20 دقيقة

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مجموعة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020

تحديد سعر "هالاند" عقب تألقه في دوري أبطال أوربا

عين.. هل يقود هالاند بروسيا دورتموند للبطولات هذا الموسم؟

نجم باريس سان جيرمان يتحدى هالاند

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:05 ص

عاجل.. بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي بعد رمضان صبحي

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

11:20 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق عن رحيل رمضان صبحي

12:01 ص

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان