الملحن محمد يحى يروى كواليس عمل "جميلتى بيروت" مع الشاب خالد

أعلن الملحن محمد يحى عن تعاون جديد مع النجم الكبير الشاب خالد من خلال أغنية تحمل إسم " جميلتى بيروت " Elle s’appelle Beirut ‘ والتى من المقرر طرحها بعدد من الإذاعات خلال ساعات‘ كما سيتم تصويرها خلال ساعات بطريقة الفيديو كليب‘ وسيقوم بإخراجها المخرج إيلى بربرى "حسبما أكد الملحن محمد يحى".









أضاف يحيى خلال بيانا صحفيا‘ أن فكرة الأغنية جاءت عقب مأساة إنفجار مرفأ بيروت‘ حيث هاتفه الموزع اللبنانى روجيه سعد وطرح عليه الفكرة وأنه يفكر فى أن يقوم بغناؤها الشاب خالد‘ وعلى الفور وافق يحيى على التعاون معه‘ وقام يحي بعمل تيمة لحنية وأرسلها للشاعر أحمد مرزوق الذى قام بكتابة كلماتها وتم إرسالها للشاب خالد بفرنسا‘ وقام الشاب خالد بكتابة الجزء الخاص باللغة الفرنسية للأغنية بنفسه وقام بتسجيلها بأحد استوديوهات لبنان .









كما أكد يحى على أنهم جميعا لم يتقاضون أى أجر عن العمل‘ وأنه تم الإتفاق على أن يذهب العائد المادى للأغنية لمنظمة الصليب الأحمر بلبنان تضامنا ودعما للشعب اللبنانى‘ ‘.







