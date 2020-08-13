تقدم بالمفاوضات بين بريطانيا وإيرلندا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر

أعلن مايكل مارتن، رئيس الوزراء الإيرلندي، أنه قد اتفق مع بوريس جونسون، نظيره البريطاني بوريس جونسون على ضرورة التوصل إلى اتفاق تجارة حرة معفاة من الرسوم الجمركية والحصص.

 

وأوردت وكالة بلومبرغ للأنباء تصريحات أدلى بها مارتن في بلفاست، تفيد بحصوله على تأكيد من جونسون بأن المملكة المتحدة "ملتزمة للغاية" بالتوصل لاتفاق شامل مع الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يضمن تحقيق هذه النتيجة بشأن التجارة الحرة.

 

وذكر أن الوقت ضيق أمام التوصل لاتفاق، ولكنه أضاف أن الحال هكذا دائما أثناء المفاوضات.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 20,641 مليون إصابة، بينهم أكثر من 748 ألف حالة وفاة، وأكثر من 13,530 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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