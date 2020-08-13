وائل الإبراشى: مصر تستعيد دورها الخارجى في عهد السيسي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:27 م
كـسـاب أحـمـد

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر تستمد قوتها من تواصلها مع دول العالم ودورها فى المنطقة والقارة الإفريقية، مشيرًا إلى دور مصر فى القارة السمراء تراجع بشكل ملحوظ ولم تكن لها الأولوية، ولكن أهم ما ميز عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى هو استعادة دور مصر فى كافة الدوائر وبالأخص فى القارة الإفريقية.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر دائمًا مصدرة للكفاءات وتتعاون مع دول العالم، وتمد يد العون والتعاون لدول القارة الإفريقية، وتابع:"أهمية الدور المصرى هو التواصل بين الشعوب ومصر الآن تستعيد دورها الخارجى".


وأكد "الإبراشى"، أن الوفد المصرى برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الذى زار دولة جنوب السودان، أمس الأربعاء من أجل افتتاح المركز الطبي المصري الجديد بالعاصمة جوبا،يعد أمر فى غاية الأهمية، كون مصر تستعيد دورها الخارجى بالفعل وليس الكلام.

ولفت "الإبراشى"، إلى أن افتتاح المركز الطبى بجوبا سيكون فاعلًا فى خدمة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللواء عباس كامل بحث بعض القضايا الأمنية والسياسية المهمة من أجل دعم جهود السلام وتفعيل دور مصر فى العلاقات السياسية وتعزيز التعاون بين البلدين، ودعم عملية السلام فى القاهرة السمراء.


التقت وزيرة الصحة هالة زايد، أمس الأربعاء، مع نظيرتها فى دولة جنوب السودان إليزابيث أشواى للتباحث بشأن تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان فى المجال الطبى.


وتوجه الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة توجه إلى دولة جنوب السودان في زيارة للقاء الرئيس سلفاكير وعدد من المسئولين فى الدولة.

وقد نقل رئيس المخابرات العامة رسالة من الرئيس السيسي إلى سلفاكير رئيس جنوب السودان أكد فيها على قوة العلاقات بين البلدين.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من تجديد عقد الهداف

منذ ساعة

الزمالك يستقر على إعادة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

منذ أقل من ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 10 ساعة

إشارة مفاجئة تُقرب رونالدو من آرسنال

منذ ساعة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ حوالي 4 ساعات

مصير غامض لثلاثي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

09:06 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

08:01 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ82 عاما

10:40 م

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان