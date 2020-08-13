وائل الإبراشى: مصر تستعيد دورها الخارجى في عهد السيسي

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر تستمد قوتها من تواصلها مع دول العالم ودورها فى المنطقة والقارة الإفريقية، مشيرًا إلى دور مصر فى القارة السمراء تراجع بشكل ملحوظ ولم تكن لها الأولوية، ولكن أهم ما ميز عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى هو استعادة دور مصر فى كافة الدوائر وبالأخص فى القارة الإفريقية.



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر دائمًا مصدرة للكفاءات وتتعاون مع دول العالم، وتمد يد العون والتعاون لدول القارة الإفريقية، وتابع:"أهمية الدور المصرى هو التواصل بين الشعوب ومصر الآن تستعيد دورها الخارجى".





وأكد "الإبراشى"، أن الوفد المصرى برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الذى زار دولة جنوب السودان، أمس الأربعاء من أجل افتتاح المركز الطبي المصري الجديد بالعاصمة جوبا،يعد أمر فى غاية الأهمية، كون مصر تستعيد دورها الخارجى بالفعل وليس الكلام.



ولفت "الإبراشى"، إلى أن افتتاح المركز الطبى بجوبا سيكون فاعلًا فى خدمة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللواء عباس كامل بحث بعض القضايا الأمنية والسياسية المهمة من أجل دعم جهود السلام وتفعيل دور مصر فى العلاقات السياسية وتعزيز التعاون بين البلدين، ودعم عملية السلام فى القاهرة السمراء.





التقت وزيرة الصحة هالة زايد، أمس الأربعاء، مع نظيرتها فى دولة جنوب السودان إليزابيث أشواى للتباحث بشأن تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان فى المجال الطبى.





وتوجه الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة توجه إلى دولة جنوب السودان في زيارة للقاء الرئيس سلفاكير وعدد من المسئولين فى الدولة.



وقد نقل رئيس المخابرات العامة رسالة من الرئيس السيسي إلى سلفاكير رئيس جنوب السودان أكد فيها على قوة العلاقات بين البلدين.



