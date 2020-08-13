مفكر سياسي: تصرفات تركيا في المنطقة العربية "فُجر"

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وصف عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، ما يحدث من تركيا في المنطقة العربية في الوقت الراهن بـ "الفُجر".



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن الدول التي تعارض مصر لا تعتبر بالقوانين الدولية، سواء قانون الأنهار أو قانون البحار.



وكشف عبد المنعم سعيد أن الأطماع زادت في المنطقة العربية نتيجة الخلل الذي تشهده المنطقة في مطلع العقد السابق، كما طمعت إسرائيل في المنطقة، التي تتشدد وتتعنت في المفاوضات وعلى الجانب الآخر تتراجع حماس عندما يكون هناك تقدما في المفاوضات.



وتابع أن العالم والإقليم تغير بشدة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الحوثيين، وإيران قاموا بتفجير ناقلة نفط في ميناء الفجيرة في الإمارات التفجير الذي شهدته شركة أرامكو السعودية.



وفي سياق متصل يعيش النظام التركي حالة من التخبط الشديد، برئاسة أردوغان، بعد اتفاقية ترسيم الحدود التى عقدت بين مصر واليونان، والتى تعد إنهاء لمطامع أردوغان الإرهابية فى المنطقة وفى سلب غاز منطقة شرق المتوسط، وضمان كافة الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة.



وكشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، أن أردوغان تلقى ضربة كبرى من خلال هذه الاتفاقية، وقضت على أحلام الاحتلال التركى فى المنطقة، وما يقوم به من انتهاكات وجرائم في المنطقة من أجل السيطرة على المنطقة وثرواتها من خلال الاعتماد المليشيات المسلحة، بالإضافة إلى أن كبرى الشركات العالمية لم تتعاون مع تركيا في المتوسط لعدم شرعيتها فيما تقوم به.



وأضاف التقرير، أن ترسيم الحدود بين مصر واليونان تسبب في صدمة كبرى لتركيا، "بخطوة ترسيم الحدود بين القاهرة وأثينا حين تتم، وأنه بهذه الخطوة لن يكون للجانب التركي أي شرعية للبحث والتنقيب بمنطقة غاز المتوسط، وتكون أنقرة خارج المنطقة بعد قطع الطريق تماما أمامها من خلال هذه الاتفاقية.

