مدحت صالح يبدأ حفله علي أغنية "نوري نور" (صور)

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بدأ الفنان مدحت صالح، منذ قليل حفله الجماهيرى الأول على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بإشراف د.مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، ووزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم وصعد علي أغنية "نوري نور".





ويتضمن برنامج الحفل، باقة متنوعة من أشهر أغاني مدحت، بينها: "أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، حاتكلم، كوكب تاني، المليونيرات، حد يقول لحبيبي، بحلم على قدي، يا جريد النخل العالي"، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بأدائها.





من ناحية أخري أكد "صالح"، سعادته باستقبال جمهوره فى دار الأوبرا بعد عودة الروح للأنشطة الإبداعية، مشيرا إلى أن مسرح النافورة يعد إنجازاً جديداً يثرى دنيا الثقافة والفنون فى مصر.