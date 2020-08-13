نابولي يخفض سعر نجمه 30 مليون يورو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي نابولي الإيطالي وافقوا على تخفيض مطالبهم للتخلي عن نجم دفاع الفريق السنغالي خاليدو كوليبالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن نابولي الذي كان يطلب 100 مليون يورو لبيع النجم السنغالي سيوافق على التخلي عن خدماته مقابل 70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مسئولي النادي الإيطالي يُدركون أن مطلبهم السابق غير ممكن بعد تأثير أزمة وباء فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى أن النجم السنغالي يبلغ من العمر 29 عامًا.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع كوليبالي الذي يعتبر من أفضل المدافعين في العالم.

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