أيمن الشبيني: مصر تشهد موجة ارتدادية من فيروس كورونا

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قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إنه ليس هناك حقيقة مطلقة أو ثابتة عن فيروس كورونا حتى الآن، منوها بأن فيروس كورونا لم ينتهي على مستوى العالم، ولكنه ينخفض في دول، ويزداد في دول.



وأشارت "زايد"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن انتشار أو انحصار فيروس كورونا مرتبط بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفا أن مرحلة نجحت في مواجهة الفيروس وحدت من انتشاره.



وأضاف أن نسبة الوفيات في مصر في متوسط نسبة الوفيات على مستوى العالم، ولكن هناك دول أوروبية نسبة الوفيات بها أعلى من مصر، منوها بأن مصر حاليا تشهد موجة ارتدادية من فيروس كورونا، وليس موجة ثانية.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

