أسعار النفط تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

تحولت أسعار النفط للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل مع التحذير من تداعيات الوباء.





وقالت أوبك بالأمس في تقريرها الشهري إنه من المتوقع هبوط الطلب على الوقود بأكثر من المتوقع، حيث ترى أن الطلب العالمي على النفط سيهبط بنحو 9.1 مليون برميل يومياً هذا العام وهو أكثر من الانخفاض البالغ 8.95 مليون برميل يومياً قبل شهر مضى.





كما رفعت الدول الأعضاء بالمنظمة إنتاجها النفطي خلال يوليو بنحو 980 ألف برميل يومياً.





وجاءت الخسائر في الذهب الأسود على الرغم من البيانات الأمريكية التي أظهرت هبوط المخزونات النفطية في الأسبوع الماضي، في إشارة على عودة الطلب مجدداً رغم وباء كورونا.





وعند التسوية، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنحو 1 بالمائة إلى 42.24 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر إلى 44.96 دولار للبرميل بانخفاض يتجاوز 1 بالمائة.



