محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

تلقى المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، صدمة كبيرة بعدما خرج من اختيارات رابطة المحترفين في انجلترا، للأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام.





وكشف رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، اليوم الخميس، عن أسماء المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للعام الحالي.





وجاءت اختيارات الرابطة كالتالي:





"ألكسندر أرنولد – ساديو ماني - فيرجيل فان دايك (ليفربول)، كيفين دي بروين - رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، جايمي فاردي (ليستر سيتي).





يشار إلى أن الملك المصري محمد صلاح، المستبعد من القائمة، سجل هذا الموسم 19 هدفًا في البريميرليج، ليكون هدافا لفريق ليفربول.





وكان توج نادي ليفربول، هذا الموسم، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ 30 عامًا.





جدير بالذكر أن جوردان هندرسون، قائد ليفربول، هو من حصد جائزة لاعب الموسم، المقدمة من رابطة النقاد في إنجلترا.



