بكرى يكشف تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية حول قانون التصالح (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت جلسة اليوم الخميس، بخصوص قانون التصالح بحضور مندوبين من الوزارات المعنية.

وتابع خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أنه توقف أمام كلمات قالها النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع، وحديثه عن مجلس النواب، ورئيسه علي عبد العال، الذي وقف مع الدولة المصرية كثيرا ولم يحصل على حقه كما ينبغي.

وأضاف أنه غدًا سيعلن عن أخبار جيدة فيما يخص قانون التصالح وتطبيقه بالطريقة الصحيحة بما يضمن حق الدولة وراحة المواطن.

   

وأعلنت محافظة الجيزة أن السبت القادم المقبل 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث طالبت المحافظة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، وأكدت المحافظة استمرار حملات الإزالة للعقارات المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة العقارات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح.

كانت وزارة التنمية المحلية، أكدت أن ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائيًا عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا، وإنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان "مالك الشقة - اتحاد شاغلين..." تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلى من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده.

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