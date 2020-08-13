السبت.. بدء العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:40 م
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
محمود الجلاد
قالت جامعة الأزهر إنه في إطار رسالتها الطبية المتميزة لخدمة المجتمع في شتى محافظات الجمهورية، وبعد انتهاء مرحلة العزل الطبي للمرضي المصابين بفيروس كورونا، فإنه بداية من السبت القادم تبدأ العيادات الخارجية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي في استقبال المرضى على مدار أيام: السبت، والاثنين، والأربعاء.

وأوضح الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى، أن العمل يبدأ من السبت القادم الموافق 15 أغسطس الجاري بالنسبة إلى العيادات الخارجية. 

وأضاف مدير عام المستشفى أنه فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات؛ فقد تم الانتهاء من عملية رش المستشفى وتطهيرها وتعقيمها. 
وأضاف عجاج أنه إضافة إلى ذلك تقرر العمل بمعامل التحاليل الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، وعيادات الأسنان، ووحدات تفتيت الحصى على مدار أيام الأسبوع. 

واكد عجاج أن العمل بالمستشفى يجري على قدم وساق؛ من أجل تشغيلها تباعًا خلال المرحلة المقبلة. 

جدير بالذكر أن مستشفى جامعة الأزهر التخصصي تعد من المستشفيات المتميزة في جميع التخصصات الطبية؛ حيث تضم نخبة من أفضل أساتذة الطب في مصر والشرق الأوسط في التخصصات كافة، إضافة إلى موقعها المتميز والفريد في قلب مدينة نصر.

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أشاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد بالجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الجيش والشرطة في تنظيم الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، والتي قدمت صورة للعالم بأن مصر بقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي قادرة على مواجهة كل التحديات والعبور نحو مستقبل آمن وتحقيق رؤية تنموية شاملة.

وقال عيّاد إن المهشد الذي عبر به المصريون في اليومين الماضيين من خلال حرصهم على التواجد في لجان الاقتراع لاختيار من يمثلهم يعكس وعي الشعب المصري وقدرته على المشاركة في بناء مؤسسات وطنه وتضييع الفرصة أمام كل من لا يريدون لمصرنا الحبيبة الخير.

وأوضح الأمين العام أن بناء الدولة ومؤسساتها مسئولية مشتركة لابد أن يسهم فيها الجميع كل في موقعه وحسب قدرته، فالوطن يقوم بعزيمة وإرادة أبناءه، ومهما بذلت قيادات الدولة من جهود فلاقيمة لها بدون شعب يدرك أهمية تلك الجهود ويسعى للعمل على استمرارها والحفاظ عليها بما يحقق الصالح العام.

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مستشفى الأزهر التخصصى المرضى العيادات الخارجية الدكتور أحمد الطيب

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