السبت.. بدء العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي

قالت جامعة الأزهر إنه في إطار رسالتها الطبية المتميزة لخدمة المجتمع في شتى محافظات الجمهورية، وبعد انتهاء مرحلة العزل الطبي للمرضي المصابين بفيروس كورونا، فإنه بداية من السبت القادم تبدأ العيادات الخارجية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي في استقبال المرضى على مدار أيام: السبت، والاثنين، والأربعاء.





وأوضح الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى، أن العمل يبدأ من السبت القادم الموافق 15 أغسطس الجاري بالنسبة إلى العيادات الخارجية.





وأضاف مدير عام المستشفى أنه فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات؛ فقد تم الانتهاء من عملية رش المستشفى وتطهيرها وتعقيمها.

وأضاف عجاج أنه إضافة إلى ذلك تقرر العمل بمعامل التحاليل الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، وعيادات الأسنان، ووحدات تفتيت الحصى على مدار أيام الأسبوع.